В луганском храме прошла панихида по Захарченко

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В луганском храме прошла панихида по погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко.
В луганском храме прошла панихида по Захарченко
  • ©Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Луганский информационный центр

В панихиде принял участие исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Вчера в результате совершения диверсионно-террористического акта в Донецке, который является, безусловно, политическим заказом, политическим убийством, погиб наш брат, наш товарищ по оружию Александр Владимирович Захарченко... Это невосполнимая потеря», — сказал Пасечник.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко и выразил соболезнования в связи с его гибелью.

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