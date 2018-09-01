В луганском храме прошла панихида по Захарченко

В луганском храме прошла панихида по погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В панихиде принял участие исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Вчера в результате совершения диверсионно-террористического акта в Донецке, который является, безусловно, политическим заказом, политическим убийством, погиб наш брат, наш товарищ по оружию Александр Владимирович Захарченко... Это невосполнимая потеря», — сказал Пасечник.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко и выразил соболезнования в связи с его гибелью.