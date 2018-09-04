«Число жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами»: в ДНР сообщили о плане возможного наступления ВСУ в Донбассе

По данным разведки ДНР, украинские военные сконцентрировали на мариупольском направлении мощную ударную группировку численностью свыше 12 тыс. человек. Замглавы оперативного командования республики Эдуард Басурин заявил, что целью возможной операции ВСУ является выход к границе с РФ в течение пяти суток. После этого на захваченной территории якобы планируется провести зачистку силами полка нацгвардии «Азов» и рейдовыми отрядами подразделений ВСУ. Эксперты связывают обострение ситуации на востоке страны с убийством главы ДНР Александра Захарченко, а также с предстоящими президентскими выборами на Украине. Между тем аналитики не уверены, что Киев решится на полномасштабное наступление.

Украинские военные сформировали на мариупольском направлении наступательную ударную группировку, общая численность которой превышает 12 тыс. человек. Такое заявление со ссылкой на данные разведки сделал в ходе брифинга замглавы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«На основе разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, штаба объединённых сил и штабов соединений в зоне конфликта, становится ясно, что на мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника... Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тыс. человек», — отметил он.

Отмечается, что в состав ударной группировки входят 36-я бригада морской пехоты, 79-я десантно-штурмовая бригада, 128-я горно-штурмовая бригада и часть подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, на этом направлении сосредоточены силы полка нацгвардии «Азов» и войска ряда артиллерийских бригад и полков, которые должны обеспечить огневую поддержку возможного наступления.

Также по теме «Спровоцировать срыв перемирия»: в ДНР заявили о готовящемся 14 сентября наступлении украинской армии Украинские силовики планируют перейти в наступление в Донбассе 14 сентября. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. В...

Басурин рассказал, что, согласно данным разведки, если ВСУ решатся на наступление, то после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии 36-я бригада с рубежа Коминтерново — Широкино выдвинется в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное — Заиченко атакует позиции ДНР в направлении посёлка Розы Люксембург.

Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада будет наступать в направлении Тельманово, создавая отвлекающий манёвр и обеспечивая прикрытие левого фланга атакующей группировки.

Целью возможной операции является выход на рубеж границы с Российской Федерацией в течение пяти суток, после чего на захваченной территории силами полка «Азов» и рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады планируется зачистка населённых пунктов от «нежелательных элементов» и противников киевских властей.

«При этом противник понимает, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами», — подчеркнул Басурин.

По его словам, в связи с масштабностью запланированных действий ведётся также полноценная тыловая подготовка. В частности, как заявил замглавы оперативного командования ДНР, медицинское обеспечение ВСУ будет осуществляться силами 66-го военного мобильного госпиталя, развёртываемого северо-западнее Мариуполя, а также персоналом гражданских медучреждений города.

«Кроме этого, в состав 66-го ВМГ откомандировано четыре мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов. Мы не исключаем, что на мариупольское направление будут доставлены мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014—2015 годах», — добавил Басурин.

© Оперативное командование ДНР

«В угоду своих амбиций и пиара перед выборами 2019 года украинское военно-политическое руководство готово идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь как среди своих, так и среди мирного населения», — подчеркнул Басурин.

При этом он отметил, что руководству республики известно о резервных планах нападения с использованием воздушного и морского десанта, а также указал на полную готовность Вооружённых сил ДНР к возможному наступлению и предостерёг киевские власти от подобных действий.

«Это решение украинского командования бесперспективно. Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море... Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдёт», — подытожил Басурин.

Напомним, 3 сентября в ДНР сообщили о переводе в высшую степень боеготовности ряда подразделений ВСУ на мариупольском направлении. О ведущейся подготовке полномасштабного наступления также говорят данные, полученные со сбитых на юге Донбасса украинских беспилотников. На снимках отчётливо видна разгруженная бронетехника на железнодорожных станциях в районах населённых пунктов Хлебодаровка и Зачатовка.

«Страну и жителей никто не собирается жалеть»

По словам украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, подобное нагнетание ситуации в Донбассе можно объяснить совпадением по времени нескольких событий, включая гибель лидера ДНР Александра Захарченко и разворачивающуюся предвыборную кампанию на Украине.

Также по теме «Был реальным лидером»: какой вклад внёс Александр Захарченко в развитие Донбасса В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он был убит в результате взрыва в кафе «Сепар». Весной 2014 года Захарченко стал одним...

«Лидер ДНР был одним из тех, кто поставил свои подписи под Минскими соглашениями. Почему-то на это в Киеве смотрят как на повод поразмышлять о том, стоит ли выполнять Минские соглашения. С другой стороны — предвыборная кампания. У Порошенко проблема: как сделать так, чтобы завести ситуацию в тупик или не проводить выборы. Кроме всего прочего, постоянно слышны разговоры о том, что нужно решить проблему силовым путём», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что Киев традиционно не выполнял Минские соглашения и искал поводы, как от них увильнуть.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT назвал подготовку к мнимому или реальному наступлению в Донбассе следствием предвыборной кампании президента Украины.

«Порошенко выгодна война в Донбассе. Это явление, на которое можно списывать все проблемы в государстве: социальные, финансовые, торгово-экономические», — отметил Безпалько.

«Во-вторых, это средство обогащения: на военных заказах Порошенко делает деньги, вплоть до изготовления военной продукции на принадлежащих лично ему заводах. В-третьих, это товар, который постоянно востребован на Западе. Если бы война в Донбассе разрешилась миром, то торговать конфронтацией с Россией было бы сложнее. С помощью войны он шантажирует Европу», — добавил эксперт.

По его словам, исходя из этих факторов украинский лидер заинтересован в поддержании уровня напряжённости на юго-востоке Украины. При этом страну и её жителей никто не собирается жалеть, потому что «это просто расходный материал».

Вместе с тем заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин назвал обострение в Донбассе очередным элементом нагнетания напряжённости, однако усомнился в том, что Киев начнёт реальную широкомасштабную военную операцию.

«На Западе прекрасно понимают, что Россия не допустит разгрома Донецкой и Луганской народных республик. Об этом президент России не так давно ясно и чётко высказался во время прямой линии», — заявил RT Шишкин.