«Число жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами»: в ДНР сообщили о плане возможного наступления ВСУ в Донбассе
- Военнослужащие армии Украины
- Reuters
- © Gleb Garanich
Украинские военные сформировали на мариупольском направлении наступательную ударную группировку, общая численность которой превышает 12 тыс. человек. Такое заявление со ссылкой на данные разведки сделал в ходе брифинга замглавы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«На основе разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, штаба объединённых сил и штабов соединений в зоне конфликта, становится ясно, что на мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника... Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тыс. человек», — отметил он.
Отмечается, что в состав ударной группировки входят 36-я бригада морской пехоты, 79-я десантно-штурмовая бригада, 128-я горно-штурмовая бригада и часть подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, на этом направлении сосредоточены силы полка нацгвардии «Азов» и войска ряда артиллерийских бригад и полков, которые должны обеспечить огневую поддержку возможного наступления.
Басурин рассказал, что, согласно данным разведки, если ВСУ решатся на наступление, то после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии 36-я бригада с рубежа Коминтерново — Широкино выдвинется в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное — Заиченко атакует позиции ДНР в направлении посёлка Розы Люксембург.
Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада будет наступать в направлении Тельманово, создавая отвлекающий манёвр и обеспечивая прикрытие левого фланга атакующей группировки.
Целью возможной операции является выход на рубеж границы с Российской Федерацией в течение пяти суток, после чего на захваченной территории силами полка «Азов» и рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады планируется зачистка населённых пунктов от «нежелательных элементов» и противников киевских властей.
«При этом противник понимает, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами», — подчеркнул Басурин.
По его словам, в связи с масштабностью запланированных действий ведётся также полноценная тыловая подготовка. В частности, как заявил замглавы оперативного командования ДНР, медицинское обеспечение ВСУ будет осуществляться силами 66-го военного мобильного госпиталя, развёртываемого северо-западнее Мариуполя, а также персоналом гражданских медучреждений города.
«Кроме этого, в состав 66-го ВМГ откомандировано четыре мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов. Мы не исключаем, что на мариупольское направление будут доставлены мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014—2015 годах», — добавил Басурин.
- © Оперативное командование ДНР
«В угоду своих амбиций и пиара перед выборами 2019 года украинское военно-политическое руководство готово идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь как среди своих, так и среди мирного населения», — подчеркнул Басурин.
При этом он отметил, что руководству республики известно о резервных планах нападения с использованием воздушного и морского десанта, а также указал на полную готовность Вооружённых сил ДНР к возможному наступлению и предостерёг киевские власти от подобных действий.
«Это решение украинского командования бесперспективно. Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море... Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно боеготовы. Враг не пройдёт», — подытожил Басурин.
Напомним, 3 сентября в ДНР сообщили о переводе в высшую степень боеготовности ряда подразделений ВСУ на мариупольском направлении. О ведущейся подготовке полномасштабного наступления также говорят данные, полученные со сбитых на юге Донбасса украинских беспилотников. На снимках отчётливо видна разгруженная бронетехника на железнодорожных станциях в районах населённых пунктов Хлебодаровка и Зачатовка.
«Страну и жителей никто не собирается жалеть»
По словам украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, подобное нагнетание ситуации в Донбассе можно объяснить совпадением по времени нескольких событий, включая гибель лидера ДНР Александра Захарченко и разворачивающуюся предвыборную кампанию на Украине.
«Лидер ДНР был одним из тех, кто поставил свои подписи под Минскими соглашениями. Почему-то на это в Киеве смотрят как на повод поразмышлять о том, стоит ли выполнять Минские соглашения. С другой стороны — предвыборная кампания. У Порошенко проблема: как сделать так, чтобы завести ситуацию в тупик или не проводить выборы. Кроме всего прочего, постоянно слышны разговоры о том, что нужно решить проблему силовым путём», — отметил эксперт.
Собеседник RT добавил, что Киев традиционно не выполнял Минские соглашения и искал поводы, как от них увильнуть.
В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT назвал подготовку к мнимому или реальному наступлению в Донбассе следствием предвыборной кампании президента Украины.
«Порошенко выгодна война в Донбассе. Это явление, на которое можно списывать все проблемы в государстве: социальные, финансовые, торгово-экономические», — отметил Безпалько.
«Во-вторых, это средство обогащения: на военных заказах Порошенко делает деньги, вплоть до изготовления военной продукции на принадлежащих лично ему заводах. В-третьих, это товар, который постоянно востребован на Западе. Если бы война в Донбассе разрешилась миром, то торговать конфронтацией с Россией было бы сложнее. С помощью войны он шантажирует Европу», — добавил эксперт.
По его словам, исходя из этих факторов украинский лидер заинтересован в поддержании уровня напряжённости на юго-востоке Украины. При этом страну и её жителей никто не собирается жалеть, потому что «это просто расходный материал».
Вместе с тем заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин назвал обострение в Донбассе очередным элементом нагнетания напряжённости, однако усомнился в том, что Киев начнёт реальную широкомасштабную военную операцию.
«На Западе прекрасно понимают, что Россия не допустит разгрома Донецкой и Луганской народных республик. Об этом президент России не так давно ясно и чётко высказался во время прямой линии», — заявил RT Шишкин.
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