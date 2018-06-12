«Полное согласие» с оговорками: о чём говорили в Берлине представители «нормандской четвёрки»

На встрече «нормандской четвёрки» в Берлине сторонам удалось достигнуть «полного согласия». Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан отметил, что по итогам переговоров заключены соглашения по шести ключевым пунктам, в том числе сохранению режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения. Также впервые обсуждалась возможность введения миротворцев в регион конфликта, однако по этому вопросу у Москвы и Киева остаются кардинальные разногласия.

«Политические реформы, гуманитарные вопросы»

В Берлине 11 июня состоялась встреча «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД. Конференция в нормандском формате прошла впервые с февраля 2017 года. Россию на ней представлял Сергей Лавров, Украину — Павел Климкин, Францию — Жан-Ив Ле Дриан, а Германию — Хайко Маас. Переговоры проводились в закрытом формате, без журналистов.

В МИД России накануне встречи огласили вопросы, которые будут на ней обсуждаться.

«Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в населённых пунктах Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской», — говорилось в комментарии.

Кроме того, Москва планировала затронуть вопрос освобождения удерживаемых на Украине российских граждан, который уже обсуждался в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко.

В рамках данной проблемы по ходу встречи была выработана «дорожная карта», отметил Сергей Лавров.

Обсуждая выход из украинского кризиса, главы МИД также затронули проблематику политических реформ, гуманитарные и экономические вопросы, рассказал глава российского МИД.

«Мы в очередной раз посмотрели на всю ситуацию — и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, и в сфере экономики, гуманитарных проблем», — сообщил он.

Говоря о конструктивном характере встречи, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что общий итог переговоров подведёт принимающая сторона — Германия.

«Фейковая миссия»

Важной особенностью прошедшей встречи стал тот факт, что на ней был впервые поднят вопрос введения миротворцев в зону конфликта. Однако в ходе переговоров стало очевидно, что позиции Москвы и Киева по этому пункту по-прежнему разнятся. Украинский министр отметил, что стороны смотрят на данную проблему так, словно «находятся в разных вселенных». По его мнению, Россия предлагает «тотально фейковую миссию», задачей которой является углубление конфликта. Украинская же позиция, по его словам, подразумевает передачу миротворческим силам контроля над «всей оккупированной территорией» и мандат на разоружение.

Reuters

«Достигли полного согласия»

Между тем представитель Франции отметил положительную динамику переговоров, их качество и интенсивность.

«Все стороны обязались выполнять устойчивое перемирие. Речь идёт об отводе тяжёлого вооружения, отводе войск в трёх пилотных зонах и разминировании региона. Также шла речь о доступе без вмешательства наблюдателей ОБСЕ», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Он сообщил, что удалось достичь соглашения по шести ключевым пунктам обсуждения проблем в Донбассе.

globallookpress.com

© Emmanuele Contini

Французского коллегу поддержал немецкий министр Хайко Маас, назвав переговоры «исчерпывающими, очень открытыми и конструктивными». Он отметил, что участники встречи подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, и добавил, что Германия и Франция предложили дополнительные средства для разминирования указанных территорий.

«Мы достигли полного согласия, все стороны ещё раз высказались за сохранение режима прекращения огня. К этому относится отвод тяжёлого вооружения, разведение военных частей и разминирование в регионе», — сказал Маас.

Другие планы

Позиции России, Франции и Германии близки, уверен политолог Александр Асафов, и прошедшие переговоры это доказывают. Однако с Киевом у Москвы сохраняются кардинальные расхождения.

В частности, коснувшись вопроса введения миротворческого контингента, эксперт напомнил о безальтернативности российского сценария.

«Вопрос миротворцев обсуждается в формате Сурков — Волкер. Российская резолюция не подразумевает международного военного вторжения для усмирения ДНР и ЛНР, речь идёт об усилении миссии ОБСЕ, об обеспечении безопасности наблюдателей. Но киевские планы — другие. Они говорят, что Украине нужен иностранный миротворческий контингент, который захватит границу, заставит защитников республик сложить оружие, а с мирным населением разберутся силовики. Я утрирую, но так это обсуждается в украинской прессе» — пояснил Асафов.

Между тем доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT рассказал о поддержке российской позиции европейскими державами.

«Это связано с тем, что в целом последние крупные международные события — Шанхайская организация сотрудничества и другие — поднимают, усиливают позицию России, и европейцы не готовы обострять отношения с ней ради Украины», — отметил Манойло.

Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован только посредством переговоров «нормандской четвёрки» и только при выполнении Минских соглашений.

«Минский формат взаимодействия — это единственный рычаг воздействия на ситуацию в Донбассе. Украинская сторона рискует испортить отношения с европейцами, не выполняя решения «четвёрки», — заключил эксперт.