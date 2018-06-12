Глава МИД Франции рассказал о согласовании шести пунктов на встрече в нормандском формате

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о достижении соглашения по шести ключевым пунктам в ходе встречи глав МИД стран нормандской четвёрки в Берлине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Все стороны обязались выполнять устойчивое перемирие, речь идёт об отводе тяжёлого вооружения, отводе войск в трёх пилотных зонах и разминировании региона. Также шла речь о доступе без вмешательства наблюдателей ОБСЕ», — пояснил министр.

Он добавил, что Франция и Германия предложили свою помощь в разминировании территорий.

Также Ле Дриан упомянул о необходимости поддержания базовой гражданской инфраструктуры, указав на то, что Донецкая фильтровальная станция должна быть более защищённой.

Министр иностранных дел Франции также отметил, что гуманитарные меры, направленные на улучшение судьбы населения, включают в себя вопрос обмена заключёнными.

«После месяцев переговоров две стороны смогли прийти к значительному обмену заключёнными в прошлом декабре. Это был большой успех. Это показывает, что возможно сделать, когда на то есть политическая воля», — подчеркнул Ле Дриан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в норманском формате на уровне глав МИД обсуждались политические реформы, экономические и гуманитарные вопросы.