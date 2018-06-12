Лавров: омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по вопросу освобождения заключённых

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что на встрече в нормандском формате обсуждался вопрос освобождения заключённых.

«Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц», — сказал Лавров по итогам встречи.

Он напомнил, что в ходе недавнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко также был затронут вопрос обмена заключёнными.

«Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора и пытаются создать какую-то такую дорожную карту решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц», — добавил российский министр.

Он отметил, что, безусловно, здесь необходимо проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как, к примеру, глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях.

10 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что во время беседы с украинским лидером Петром Порошенко обсудил ситуацию с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.