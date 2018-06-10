Путин заявил, что обсудил с Порошенко судьбу Вышинского
- РИА Новости
По его словам, во время разговора были затронуты вопросы «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон».
«Обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — подчеркнул глава государства.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин в беседе с Порошенко подчеркнул необходимость освобождения российских журналистов, которые арестованы на Украине.