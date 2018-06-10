«Прекратить эту болтовню творческую»: Путин призвал страны G7 перейти к реальному сотрудничеству

Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. В рамках переговоров состоялись двусторонние встречи российского лидера с президентами Ирана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. В воскресенье, 10 июня, также прошло заседание глав государств ШОС. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Путина по итогам саммита.