В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Порошенко

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Президент России Владимир Путин и лидер Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер».
В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Порошенко
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер», в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств нормандского формата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Уточняется, что особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.

«Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», — отмечается в сообщении.

В Кремле также подтвердили, что была достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран заключённых граждан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся между лидерами телефонный разговор.

7 июня Путин заявил, что арест главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского является беспрецедентным.

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