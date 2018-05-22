Защита Вышинского не исключает его обмена на Сенцова

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен журналиста на осуждённого в России за подготовку терактов режиссёра Олега Сенцова.

«Такая возможность не исключается. Однако есть процессуальные моменты, есть закон. По обмену Надежды Савченко мы видели, что для того, чтобы обменять человека, необходимо пройти этап вынесения приговора судом, который должен вступить в законную силу. И только после этого можно говорить об обмене», — сказал он.

Доманский отметил, что процесс находится в стадии досудебного расследования.

Ранее в МИД Украины заявили о возможности обмена Сенцова на Вышинского.

Комментируя такой вариант развития событий, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы не обсуждаются публично.

Подробнее — в материале RT.