«Такая возможность не исключается»: защита Вышинского допускает обмен журналиста на осуждённого в России Сенцова

Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не исключает его обмена на осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова. Об этом RT сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский. Он подчеркнул, что до окончания расследования и вынесения приговора говорить о такой возможности преждевременно. Ранее вероятность обмена заключёнными не стали опровергать в МИД Украины.

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил RT, что обмен журналиста на режиссёра Олега Сенцова возможен.

«Такая возможность не исключается. Однако есть процессуальные моменты, есть закон. По обмену Надежды Савченко мы видели, что для того, чтобы обменять человека, необходимо пройти этап вынесения приговора судом, который должен вступить в законную силу. И только после этого можно говорить об обмене», — заявил он.

Юрист подчеркнул, что процесс находится в стадии досудебного расследования: «Расследование не завершено, не было предъявлено обвинений в окончательной форме. Мы не знаем, по каким статьям будет обвиняться Кирилл, поскольку, опять же, вы слышали, что происходило в суде. Сторона защиты доказывает, что данное подозрение является необоснованным».

Ранее о возможности обмена Сенцова, осуждённого в России за подготовку терактов, на Вышинского заявили в МИД Украины. Комментируя такой вариант развития событий, в Кремле отметили, что подобные вопросы не выносятся в публичную плоскость.

«Пока никаких инициатив на этот счёт, насколько мне известно, не было, какой-либо информации мы не получали. Но в любом случае подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично. Это вопросы, которые любят тишину», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поддержка международного сообщества

Вышинский был задержан 15 мая, на него завели дело о государственной измене. Служба безопасности Украины вместе с «прокуратурой Автономной Республики Крым» провели обыски в офисах агентства и по месту жительства ряда его сотрудников.

Украинские силовики утверждают, что изъятая в ходе обысков документация якобы подтверждает информацию об организации рядом структур «подрывных информационных акций в рамках ведения гибридной войны».

17 мая суд Херсона арестовал Вышинского на 60 дней. 21 мая адвокат сообщил о подаче апелляции.

Задержание Вышинского осудили представители международных организаций: Общества профессиональных журналистов и Международной федерации журналистов. Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призвала власти Украины подтвердить обвинение в госизмене или незамедлительно отпустить задержанного.

18 мая в Москве прошла акция в поддержку главы РИА Новости Украина.

В связи с задержанием Вышинского Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Канцлер Германии Ангела Меркель обещала обсудить ситуацию с арестом Вышинского с президентом Украины Петром Порошенко. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин назвал задержание журналиста «беспрецедентной вещью»: «Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню».

Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Его признали виновным в подготовке терактов в Симферополе, Севастополе и Ялте. На Украине Сенцова считают политзаключённым.

РИА Новости

«Держится молодцом»

В беседе с RT Доманский заметил, что дата рассмотрения апелляционной жалобы, вероятно, станет известна на следующей неделе.

«Основные аргументы (защиты. — RT) — процессуальные нарушения, которые были недосмотрены судом, а также недоказанность рисков, которые легли в основу принятия такой меры пресечения, как содержание под стражей на 60 дней», — рассказал он.

Адвокат Вышинского отметил, что его подзащитный находится в удовлетворительном состоянии.

«Держится молодцом, насколько это возможно для человека, находящегося под стражей. Всех просил поблагодарить за поддержку, которую ему оказывают. Он надеется на рассмотрение вопроса в апелляционном суде», — заявил юрист.

В то же время Вышинский отказывается от комментариев по делу, ожидая рассмотрения апелляционной жалобы.

«Поскольку вокруг его личности идёт очень много баталий и всяких высказываний, он решил воздержаться от комментариев, так как они могут навредить ему при рассмотрении апелляционной жалобы. Сейчас мы стараемся не раскрывать карты, которые мы будем использовать в апелляционном суде», — пояснил адвокат.