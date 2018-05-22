«Переговорный процесс не останавливается»: в Киеве не исключили обмена Вышинского на режиссёра Сенцова

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Роман Шимаев
В МИД Украины сообщили о возможности обмена Кирилла Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. В ведомстве отметили, что переговоры по этому поводу не прекращаются. Арест главы портала «РИА Новости Украина» произошёл 15 мая. СБУ провела обыски в редакции и домах сотрудников агентства. Власти Украины обвиняют Вышинского в государственной измене. Суд санкционировал его арест до 13 июля, это решение было обжаловано адвокатами. При этом осуждённый в России по статьям о терроризме Олег Сенцов после задержания главы РИА Новости Украина объявил голодовку.
В Киеве высказались за обмен Вышинского на режиссёра Сенцова
  • Кирилл Вышинский/Олег Сенцов
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров/AFP/GENYA SAVILOV

Киев рассматривает вариант обмена арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Главная цель как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключённых. Если это произойдёт с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Всё возможно. Я не могу раскрывать все детали... Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», — приводит её слова украинский Пятый канал.

Позднее представитель украинского МИД уточнила позицию внешнеполитического ведомства страны.

«Главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключённых», — написала Беца в своём Twitter.

«Вопиющий произвол»

Напомним, что Вышинский был арестован 15 мая, на него заведено дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»). В этот день сотрудники Службы безопасности Украины вместе с так называемой прокуратурой Автономной Республики Крым провели обыски в офисах РИА Новости Украины, а также по месту жительства ряда сотрудников агентства. Следственные действия велись в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

Согласно данным силового ведомства, документация, изъятая в ходе досмотров, якобы подтверждает информацию об организации рядом структур «подрывных информационных акций в рамках ведения гибридной войны» против Украины.

17 мая в суде Херсона прошло заседание об избрании меры пресечения в отношении Вышинского. Журналиста арестовали на 60 дней, до 13 июля 2018 года.

21 мая адвокат Кирилла Вышинского заявил, что в украинский суд была подана апелляция на его арест.

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МИД России выступил с решительным осуждением действий киевских властей. «Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», подчеркнули в российском ведомстве.

Международные журналистские организации возмутились задержанием Вышинского и призвали к его освобождению.

«Похоже, что это просто широкомасштабное оправдание правительства для атаки (на журналистов) за распространение информации, которая не нравится властям», — заявил заместитель председателя комитета по этике Общества профессиональных журналистов (SPJ) Фред Браун.

Аналогичную позицию выразили в Международной федерации журналистов, потребовав освободить руководителя РИА Новости Украина. «События 15 мая и последующие обвинения нашего коллеги Вышинского в госизмене» являются «прямым террором», добавил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

18 мая в Леонтьевском переулке возле посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.

«В зоне риска сейчас на Украине находится любой человек, который выражает позицию, отличную от позиции киевской власти. Чем ближе выборы на Украине, тем крепче будет этот риск», — заявила в ходе акции главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

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Свою оценку происходящему также дал президент России Владимир Путин, который в этот же день провёл встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По мнению главы государства, задержание и арест Вышинского стало «беспрецедентной вещью».

«Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню, — заявил российский лидер.

Не осталась в стороне от ситуации и немецкий лидер. Меркель пообещала обсудить с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского.

Дело Сенцова

Между тем, одновременно с действиями Киева в отношении главы РИА Новости Украины, на Западе стартовала кампания по освобождению украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по статьям, связанным с терроризмом.

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16 мая Сенцов объявил о начале голодовки, которая, по словам его двоюродной сестры Натальи Каплан, прекратится после «освобождения всех украинских политзаключённых» в России.

Голодовку украинского режиссёра поддержал президент Украины Пётр Порошенко. Он призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль». Как отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, на территории России находятся по меньшей мере 24 «украинских политзаключённых».

Поддержку Киеву также выразили в Государственном департаменте США.

«США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключённых. #СвободуСенцову #СвободуКольченко #СвободуБалуху», — говорится в сообщении ведомства.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

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