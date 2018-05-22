«Переговорный процесс не останавливается»: в Киеве не исключили обмена Вышинского на режиссёра Сенцова

В МИД Украины сообщили о возможности обмена Кирилла Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. В ведомстве отметили, что переговоры по этому поводу не прекращаются. Арест главы портала «РИА Новости Украина» произошёл 15 мая. СБУ провела обыски в редакции и домах сотрудников агентства. Власти Украины обвиняют Вышинского в государственной измене. Суд санкционировал его арест до 13 июля, это решение было обжаловано адвокатами. При этом осуждённый в России по статьям о терроризме Олег Сенцов после задержания главы РИА Новости Украина объявил голодовку.

Киев рассматривает вариант обмена арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Главная цель как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключённых. Если это произойдёт с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Всё возможно. Я не могу раскрывать все детали... Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», — приводит её слова украинский Пятый канал.

Позднее представитель украинского МИД уточнила позицию внешнеполитического ведомства страны.

«Главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключённых», — написала Беца в своём Twitter.

Шановні колеги. Неправильна і некоректна цитата. Головна мета як для МЗС, так і для уряду – звільнення політв'язнів https://t.co/iMCHDevnpZ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 мая 2018 г.

«Вопиющий произвол»

Напомним, что Вышинский был арестован 15 мая, на него заведено дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»). В этот день сотрудники Службы безопасности Украины вместе с так называемой прокуратурой Автономной Республики Крым провели обыски в офисах РИА Новости Украины, а также по месту жительства ряда сотрудников агентства. Следственные действия велись в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

Согласно данным силового ведомства, документация, изъятая в ходе досмотров, якобы подтверждает информацию об организации рядом структур «подрывных информационных акций в рамках ведения гибридной войны» против Украины.

17 мая в суде Херсона прошло заседание об избрании меры пресечения в отношении Вышинского. Журналиста арестовали на 60 дней, до 13 июля 2018 года.

21 мая адвокат Кирилла Вышинского заявил, что в украинский суд была подана апелляция на его арест.

МИД России выступил с решительным осуждением действий киевских властей. «Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», подчеркнули в российском ведомстве.

Международные журналистские организации возмутились задержанием Вышинского и призвали к его освобождению.

«Похоже, что это просто широкомасштабное оправдание правительства для атаки (на журналистов) за распространение информации, которая не нравится властям», — заявил заместитель председателя комитета по этике Общества профессиональных журналистов (SPJ) Фред Браун.

Аналогичную позицию выразили в Международной федерации журналистов, потребовав освободить руководителя РИА Новости Украина. «События 15 мая и последующие обвинения нашего коллеги Вышинского в госизмене» являются «прямым террором», добавил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

18 мая в Леонтьевском переулке возле посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.

«В зоне риска сейчас на Украине находится любой человек, который выражает позицию, отличную от позиции киевской власти. Чем ближе выборы на Украине, тем крепче будет этот риск», — заявила в ходе акции главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Свою оценку происходящему также дал президент России Владимир Путин, который в этот же день провёл встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По мнению главы государства, задержание и арест Вышинского стало «беспрецедентной вещью».

«Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню, — заявил российский лидер.

Не осталась в стороне от ситуации и немецкий лидер. Меркель пообещала обсудить с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского.

Дело Сенцова

Между тем, одновременно с действиями Киева в отношении главы РИА Новости Украины, на Западе стартовала кампания по освобождению украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по статьям, связанным с терроризмом.

Также по теме «Тренд поддержки Киева»: как западные СМИ освещали задержание и арест Кирилла Вышинского на Украине Тема ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, вызвала большой резонанс в российских СМИ....

16 мая Сенцов объявил о начале голодовки, которая, по словам его двоюродной сестры Натальи Каплан, прекратится после «освобождения всех украинских политзаключённых» в России.

Голодовку украинского режиссёра поддержал президент Украины Пётр Порошенко. Он призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль». Как отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, на территории России находятся по меньшей мере 24 «украинских политзаключённых».

Поддержку Киеву также выразили в Государственном департаменте США.

«США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключённых. #СвободуСенцову #СвободуКольченко #СвободуБалуху», — говорится в сообщении ведомства.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Симферополе, Севастополе и Ялте.