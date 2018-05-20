МИД Украины призвал Россию освободить «украинских политзаключённых»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своём Twitter рассказала, что на территории России находятся по меньшей мере 24 «украинских политзаключённых».

«По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключёнными в России… В который раз требуем от России освободить пленников», — написала она.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко после объявления голодовки осуждённым в России украинским режиссёром Олегом Сенцовым призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль».

25 августа 2015 года Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.