Госдеп призвал Россию освободить Сенцова
«США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключённых. #СвободуСенцову #СвободуКольченко #СвободуБалуху», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
.@statedeptspox: США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают #Россия немедленно освободить всех украинских политзаключенных. #FreeSentsov#FreeKolchenko#FreeBalukh— США по-русски (@USApoRusski) 18 мая 2018 г.
16 мая Олег Сенцов, украинский режиссёр, приговорённый российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима, объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал мировое сообщество «продолжить давление на Кремль».