Госдеп призвал Россию освободить Сенцова

Госдеп призвал Россию освободить украинских граждан Олега Сенцова, Александра Кольченко и Владимира Балуха.

«США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключённых. #СвободуСенцову #СвободуКольченко #СвободуБалуху», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

16 мая Олег Сенцов, украинский режиссёр, приговорённый российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима, объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал мировое сообщество «продолжить давление на Кремль».