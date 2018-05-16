Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку.

Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на двоюродную сестру режиссёра Наталью Каплан.

В заявлении Сенцов указал, что условием прекращения голодовки «является освобождение всех украинских политзаключённых» в России.

25 августа 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.

20 марта телеведущая Ксения Собчак в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передала российскому лидеру прошение о помиловании 16 человек, среди которых Сенцов.