Сенцов объявил голодовку

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Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку.
Сенцов объявил голодовку
  • Олег Сенцов
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на двоюродную сестру режиссёра Наталью Каплан.

В заявлении Сенцов указал, что условием прекращения голодовки «является освобождение всех украинских политзаключённых» в России.

25 августа 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.

20 марта телеведущая Ксения Собчак в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передала российскому лидеру прошение о помиловании 16 человек, среди которых Сенцов.

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