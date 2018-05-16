Порошенко призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль»

Президент Украины Пётр Порошенко после объявления голодовки осуждённым в России режиссёром Олегом Сенцовым призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль».

«Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключённые как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям», — написал Порошенко в Twitter и привёл строки из письма Сенцова.

Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування проти дій Кремля, який утримує українців за надуманими звинуваченнями.



Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин. pic.twitter.com/T7K88IjYhb — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 мая 2018 г.

Ранее осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку.

25 августа 2015 года Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.