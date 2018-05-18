«Репортёры без границ» призвали Киев объяснить обвинение Вышинскому или отпустить его
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.
«Власти должны точно объяснить, какие инкриминируемые ему факты представляют собой госизмену, либо отпустить Кирилла Вышинского незамедлительно», — отметил глава офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что обсудит с украинским лидером Петром Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.