«Репортёры без границ» призвали Киев объяснить обвинение Вышинскому или отпустить его

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Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призвала власти Украины объяснить обвинение в госизмене главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому или же незамедлительно отпустить его.
«Репортёры без границ» призвали Киев объяснить обвинение Вышинскому или отпустить его
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Власти должны точно объяснить, какие инкриминируемые ему факты представляют собой госизмену, либо отпустить Кирилла Вышинского незамедлительно», — отметил глава офиса организации в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что обсудит с украинским лидером Петром Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.

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