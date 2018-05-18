Меркель пообещала обсудить задержание Вышинского с Порошенко

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием в Киеве сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Меркель пообещала обсудить задержание Вышинского с Порошенко
  • Reuters

«Что касается журналиста (Вышинского. — RT), я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку и упомяну этот случай», — сказала Меркель, отвечая на вопрос RT.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, «это вообще беспрецедентная вещь».

17 мая суд арестовал Вышинского на 60 суток. Его обвиняют в государственной измене.

15 мая на Украине сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста.

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