Меркель пообещала обсудить задержание Вышинского с Порошенко
- Reuters
«Что касается журналиста (Вышинского. — RT), я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку и упомяну этот случай», — сказала Меркель, отвечая на вопрос RT.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, «это вообще беспрецедентная вещь».
17 мая суд арестовал Вышинского на 60 суток. Его обвиняют в государственной измене.
15 мая на Украине сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста.