Путин назвал беспрецедентной ситуацию с главой РИА Новости Украина Вышинским
- Reuters
«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, также как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос RT.
17 мая суд арестовал Вышинского. Его обвиняют в государственной измене.