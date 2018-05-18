Путин назвал беспрецедентной ситуацию с главой РИА Новости Украина Вышинским

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, также как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос RT.

17 мая суд арестовал Вышинского. Его обвиняют в государственной измене.

RT ведёт прямую трансляцию.