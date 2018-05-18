«Минские соглашения не имеют альтернативы»: Путин и Меркель подвели итоги переговоров

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла с визитом в Сочи. Главы государств обсудили целый ряд международных вопросов — ситуацию на Украине, мирное урегулирование в Сирии, а также выход США из ядерной сделки с Ираном. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции лидеров по итогам встречи.