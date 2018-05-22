В МИД Украины не исключают возможности обмена Вышинского на Сенцова

В МИД Украины заявили о возможности обмена Олега Сенцова на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает украинский Пятый канал со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

«Главная цель как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключённых. Если это произойдёт с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Всё возможно. Я не могу раскрывать всех деталей…», — сказала Беца. Таким образом она ответила на вопрос о возможности обмена Вышинского на Сенцова.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца. Накануне защита подала апелляцию на его арест.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с журналистами в Киеве являются частью информационно-пропагандистской работы стран Запада.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. В этот же день был задержан Вышинский.