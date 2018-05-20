Захарова назвала арест Вышинского частью пропагандистской работы Запада против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с журналистами в Киеве, которых преследует СБУ, в том числе с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, — это часть информационно-пропагандистской работы стран Запада в отношении Российской Федерации.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация с журналистами МИА «Россия сегодня» на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН (семинар делегации Украины в ООН о пропаганде и фейковых новостях. — RT) — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведёт Запад по отношению к России», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, «что это не частные случаи, не случайности… это всё часть заказа в отношении нашей страны».

По словам Захаровой, ситуация с журналистикой и «несвободой слова на Украине — это результат пагубной политики Запада».

При этом официальный представитель МИД отметила, что ситуация с нарушениями прав российских журналистов всё-таки сдвинулась с мёртвой точки.

«ОБСЕ, пусть они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов. Мы видели заявления канцлера (Германии Ангелы) Меркель...» — сказала Захарова.

Ранее МИД России назвал арест Вышинского вопиющим произволом.

17 мая суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. Он обвиняется в государственной измене.