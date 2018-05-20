Захарова назвала арест Вышинского частью пропагандистской работы Запада против России
- Reuters
- © Stringer
Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация с журналистами МИА «Россия сегодня» на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН (семинар делегации Украины в ООН о пропаганде и фейковых новостях. — RT) — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведёт Запад по отношению к России», — приводит РИА Новости слова Захаровой.
Она отметила, «что это не частные случаи, не случайности… это всё часть заказа в отношении нашей страны».
По словам Захаровой, ситуация с журналистикой и «несвободой слова на Украине — это результат пагубной политики Запада».
При этом официальный представитель МИД отметила, что ситуация с нарушениями прав российских журналистов всё-таки сдвинулась с мёртвой точки.
«ОБСЕ, пусть они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов. Мы видели заявления канцлера (Германии Ангелы) Меркель...» — сказала Захарова.
Ранее МИД России назвал арест Вышинского вопиющим произволом.
17 мая суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. Он обвиняется в государственной измене.