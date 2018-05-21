Защита Вышинского подала апелляцию на его арест

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Защищающий главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского адвокат Андрей Доманский заявил, что в украинский суд была подана апелляция на его арест.
Защита Вышинского подала апелляцию на его арест
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Об этом сообщает РИА Новости.

«По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне», — сказал юрист.

Отмечается, что Доманский ранее говорил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб нет. 

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.

Позднее защита журналиста заявила о намерении опротестовать решение суда о его аресте.

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