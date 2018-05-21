Защита Вышинского подала апелляцию на его арест
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне», — сказал юрист.
Отмечается, что Доманский ранее говорил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб нет.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.
Позднее защита журналиста заявила о намерении опротестовать решение суда о его аресте.