Путин прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

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Президент России Владимир Путин заявил, что арест главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского является беспрецедентным.
Путин прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
  • © РИА Новости
  • Reuters

«Нашего журналиста задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Эта абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика сегодняшних украинских правителей должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций», — сказал он.

Глава государства сообщил, что Москва пока не думала об обмене Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова. При этом Путин отметил, что последний был задержан не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта. По его словам, это совершенно разные и несопоставимые вещи.

«Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, мы добьёмся освобождения российского жуналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят», — подчеркнул Путин.

Ранее в МИД проинформировали, что Москва пока не получала от Киева официального обращения о возможном обмене арестованных на Украине россиян на украинцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что вопрос об обмене Вышинского на Сенцова не инициировался.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил, что считает необходимым совершить такой обмен.

4 июня адвокат арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявил, что прошение об отказе от украинского гражданства направлено в администрацию президента Петра Порошенко.

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