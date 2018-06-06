В МИД России заявили об отсутствии официального обращения от Украины по обмену арестованными

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Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва пока не получала от Киева официального обращения о возможном обмене арестованных на Украине россиян на украинцев.
В МИД России заявили об отсутствии официального обращения от Украины по обмену арестованными
  • © Global Look Press

«Для того чтобы говорить об этом, нужно получить официальное обращение», —цитирует РИА Новости Карасина.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.

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