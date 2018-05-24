Глава СБУ считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова
Арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова, заявил глава СБУ Василий Грицак.
- Олег Сенцов
- Reuters
«Считаю, обязательно надо обменять», — сказал он РИА Новости.
Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен Вышинского на Сенцова.
Комментируя возможность такого обмена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы не обсуждаются публично.
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