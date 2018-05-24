Глава СБУ считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова

Арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Считаю, обязательно надо обменять», — сказал он РИА Новости.

Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен Вышинского на Сенцова.

Комментируя возможность такого обмена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы не обсуждаются публично.