Глава СБУ считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова

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Арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова, заявил глава СБУ Василий Грицак.
Глава СБУ считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова
  • Олег Сенцов
  • Reuters

«Считаю, обязательно надо обменять», — сказал он РИА Новости.

Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен Вышинского на Сенцова.

Комментируя возможность такого обмена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы не обсуждаются публично.

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