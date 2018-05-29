Песков: вопрос обмена Вышинского на Сенцова никто не инициировал

Вопрос об обмене главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова не инициировался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, мне не известно ничего о том, что какие-то инициативы поступали», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Сенцов осуждён за причастность к подготовке террористического акта, а это является «очень серьёзным обвинением».

Ситуация с Вышинским совершенно другая, отметил Песков. По его словам, это «абсолютно беспрецедентное давление на журналистов».

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова.