Песков: вопрос обмена Вышинского на Сенцова никто не инициировал

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Вопрос об обмене главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова не инициировался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: вопрос обмена Вышинского на Сенцова никто не инициировал
  • © РИА Новости
  • Reuters

«Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, мне не известно ничего о том, что какие-то инициативы поступали», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Сенцов осуждён за причастность к подготовке террористического акта, а это является «очень серьёзным обвинением».

Ситуация с Вышинским совершенно другая, отметил Песков. По его словам, это «абсолютно беспрецедентное давление на журналистов».

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова.

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