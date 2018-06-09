Путин поговорил по телефону с Порошенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как сообщается на сайте украинского лидера, Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения осуждённых в России граждан Украины.

«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключённых граждан», — говорится в сообщении.

10 мая Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению заседания в нормандском формате.