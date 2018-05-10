Порошенко заявил, что скоординировал с Меркель и Макроном подготовку встречи «нормандской четвёрки»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению в ближайшее время заседания в нормандском формате.

Он отметил, что у Меркель и Макрона 18 и 23 мая состоятся встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы чётко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Он добавил, что встреча должна состояться в Париже.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине.