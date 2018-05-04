Совет Безопасности ООН 29 мая проведёт заседание по ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине. Об этом заявила постоянный представитель Польши при ООН Жоанна Вронецка.

«Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдёт 29 мая», — цитирует РИА Новости дипломата.

Она отметила, что после длительного отсутствия данной темы на повестке необходимо «обсудить общую ситуацию на Украине».

«Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи», — добавила она.

Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.