Совет Безопасности ООН 29 мая проведёт заседание по ситуации на Украине
«Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдёт 29 мая», — цитирует РИА Новости дипломата.
Она отметила, что после длительного отсутствия данной темы на повестке необходимо «обсудить общую ситуацию на Украине».
«Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи», — добавила она.
Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.