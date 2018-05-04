Совет Безопасности ООН 29 мая проведёт заседание по ситуации на Украине

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Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине. Об этом заявила постоянный представитель Польши при ООН Жоанна Вронецка.

«Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдёт 29 мая», — цитирует РИА Новости дипломата.

Она отметила, что после длительного отсутствия данной темы на повестке необходимо «обсудить общую ситуацию на Украине».

«Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи», — добавила она.

Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.

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