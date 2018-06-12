В МИД Германии прокомментировали итоги встречи в нормандском формате
Как сообщает РИА Новости, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что все участники встречи признали приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.
«Мы достигли полного согласия, все стороны ещё раз высказались за сохранение режима прекращения огня. К этому относится отвод тяжёлого вооружения, разведение военных частей и разминирование в регионе», — сказал Маас.
Он добавил, что Германия и Франция предложили дополнительные средства для разминирования территорий в Донбассе.
Встреча глав дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины проходила в закрытом режиме.