В МИД Германии прокомментировали итоги встречи в нормандском формате

Министерство иностранных дел ФРГ прокомментировало итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четвёрки».

Как сообщает РИА Новости, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что все участники встречи признали приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

«Мы достигли полного согласия, все стороны ещё раз высказались за сохранение режима прекращения огня. К этому относится отвод тяжёлого вооружения, разведение военных частей и разминирование в регионе», — сказал Маас.

Он добавил, что Германия и Франция предложили дополнительные средства для разминирования территорий в Донбассе.

Встреча глав дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины проходила в закрытом режиме.