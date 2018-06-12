«Идеи США полностью разрушают минские договорённости»: Лавров о миротворческой миссии в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление по итогам переговоров «нормандской четвёрки» в Берлине. Встреча глав дипломатических ведомств РФ, Германии, Франции и Украины проходила в закрытом режиме. Отметим, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в подобном формате состоялись впервые с февраля 2017 года. RT вёл прямую трансляцию.