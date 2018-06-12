Глава МИД Украины прокомментировал итоги встречи в нормандском формате

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости продолжать оказывать давление на Россию по вопросу об освобождении заключённых.

Об этом Климкин заявил в разговоре с журналистами после встречи в Берлине глав МИД стран нормандской четвёрки.

«Мы должны удерживать давление на Россию по всем без исключения политическим заключённым» —процитировало министра иностранных дел посольство Украины в Германии в Twitter.

@PavloKlimkin за підсумками «нормандських» переговорів у Берліні: «Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях» #LetMyPeopleGopic.twitter.com/7oGkG3H4V1 — UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) 11 июня 2018 г.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о составлении дорожной карты омбудсменами России и Украины по вопросу освобождения заключённых.