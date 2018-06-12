Глава МИД Украины прокомментировал итоги встречи в нормандском формате
Об этом Климкин заявил в разговоре с журналистами после встречи в Берлине глав МИД стран нормандской четвёрки.
«Мы должны удерживать давление на Россию по всем без исключения политическим заключённым» —процитировало министра иностранных дел посольство Украины в Германии в Twitter.
@PavloKlimkin за підсумками «нормандських» переговорів у Берліні: «Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях» #LetMyPeopleGopic.twitter.com/7oGkG3H4V1— UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) 11 июня 2018 г.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о составлении дорожной карты омбудсменами России и Украины по вопросу освобождения заключённых.