Путин предостерёг Киев от провокаций в Донбассе во время ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе в дни проведения чемпионата мира по футболу будут иметь тяжёлые последствия для Киева.
Путин предостерёг Киев от провокаций в Донбассе во время ЧМ-2018

    В ходе прямой линии писатель Захар Прилепин поделился с главой государства своими опасениями по поводу обострения ситуации на юго-востоке Украины во время ЧМ-18.

    «Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдёт», — сказал Путин.

    По его словам, если это случится, то «это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

    Российский лидер отметил, что запугать людей, которые живут в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, невозможно.

    Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту страны запретить трансляцию ЧМ-2018.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь призвал украинцев не ехать на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

    Он отметил, что, по его мнению, возможны провокации российских спецслужб и бытовые конфликты.

    RT ведёт прямую трансляцию.

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