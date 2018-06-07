Путин предостерёг Киев от провокаций в Донбассе во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе в дни проведения чемпионата мира по футболу будут иметь тяжёлые последствия для Киева.

В ходе прямой линии писатель Захар Прилепин поделился с главой государства своими опасениями по поводу обострения ситуации на юго-востоке Украины во время ЧМ-18.

«Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдёт», — сказал Путин.

По его словам, если это случится, то «это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

Российский лидер отметил, что запугать людей, которые живут в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, невозможно.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту страны запретить трансляцию ЧМ-2018.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь призвал украинцев не ехать на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

Он отметил, что, по его мнению, возможны провокации российских спецслужб и бытовые конфликты.

RT ведёт прямую трансляцию.