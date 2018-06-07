«Оптимальный состав правительства»: стартовала прямая линия с Путиным
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07 июня 2018
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак заявил, что правительство оперативно реагирует на ситуацию на внешних и внутреннем рынках.
«Были приняты решения о снижении акцизов. Мы договорились о том, что будем ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях. По состоянию на вчерашний день все компании выполняют свои обязательства», — подчеркнул Козак.
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В продолжение темы о ценах на бензин. Путину на экране показали мем, где он заправляет жёлтую Lada Kalina.
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По видеосвязи вопрос о ценах на бензин комментирует глава Минэнерго России Александр Новак.
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Вопрос про бензин задал Алексей Караваев по видеосвязи из Санкт-Петербурга.
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Много вопросов приходит по поводу роста цен на бензин.
«То, что сейчас происходит, — недопустимо, неправильно. Это результат неточного регулирования в сфере энергетики», — отметил Путин.
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«Наша задача — уменьшить бедность в два раза», — заявил Путин.
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«Речь идёт о дополнительных 8 трлн рублей. Они не синтезируются из воздуха. Откуда мы их можем взять, я уже сказал. Один из источников — настройка налоговой системы», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о налогообложении.
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У президента спросили, какие инструменты есть у правительства, чтобы добиться поставленных экономических целей.
«Есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. Нужно перейти в полномасштабном формате на работу по программному принципу», — отметил Путин.
Президент также отметил необходимость персонифицировать ответственность.
«Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку», — добавил глава государства.
Путин о новом правительстве: Тот план развития, о котором мы говорим на протяжении последних лет, он готовился предыдущим правительством. И если бы мы 100% зачистили правительство и привели бы новых людей, минимум два года ушло бы на то, чтобы решить эти задачи.Нет этих двух лет pic.twitter.com/k9Cos1cifP— RT на русском (@RT_russian) June 7, 2018
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«Правительство должно быть обновлено за счёт свежих людей, но хорошо подготовленных», — отметил глава государства.
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Андрей Кондрашов задаёт президенту вопрос о новом правительстве.