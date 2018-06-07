«Оптимальный состав правительства»: стартовала прямая линия с Путиным

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Илья Соколов
Более 1,8 млн обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы граждан уже в 16-й раз. Российский лидер обсуждает с жителями страны проблемы общественно-политической и социально-экономической жизни, а также высказывает своё мнение по поводу международной обстановки. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, технологические достижения позволили «обогатить прямую линию с точки зрения географии и объёма общения». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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  • 07 июня 2018

    Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак заявил, что правительство оперативно реагирует на ситуацию на внешних и внутреннем рынках.

    «Были приняты решения о снижении акцизов. Мы договорились о том, что будем ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях. По состоянию на вчерашний день все компании выполняют свои обязательства», — подчеркнул Козак.

  • В продолжение темы о ценах на бензин. Путину на экране показали мем, где он заправляет жёлтую Lada Kalina.

    • По видеосвязи вопрос о ценах на бензин комментирует глава Минэнерго России Александр Новак.

      • Вопрос про бензин задал Алексей Караваев по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

        • Много вопросов приходит по поводу роста цен на бензин.

          «То, что сейчас происходит, — недопустимо, неправильно. Это результат неточного регулирования в сфере энергетики», — отметил Путин.

        • «Наша задача — уменьшить бедность в два раза», — заявил Путин.

        • «Речь идёт о дополнительных 8 трлн рублей. Они не синтезируются из воздуха. Откуда мы их можем взять, я уже сказал. Один из источников — настройка налоговой системы», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о налогообложении.

        • У президента спросили, какие инструменты есть у правительства, чтобы добиться поставленных экономических целей.

          «Есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. Нужно перейти в полномасштабном формате на работу по программному принципу», — отметил Путин.

          Президент также отметил необходимость персонифицировать ответственность.

          «Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку», — добавил глава государства.

        • «Правительство должно быть обновлено за счёт свежих людей, но хорошо подготовленных», — отметил глава государства.

        • Андрей Кондрашов задаёт президенту вопрос о новом правительстве.

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