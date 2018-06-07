«Оптимальный состав правительства»: стартовала прямая линия с Путиным

Более 1,8 млн обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы граждан уже в 16-й раз. Российский лидер обсуждает с жителями страны проблемы общественно-политической и социально-экономической жизни, а также высказывает своё мнение по поводу международной обстановки. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, технологические достижения позволили «обогатить прямую линию с точки зрения географии и объёма общения». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.