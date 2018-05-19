Климкин предложил украинцам «15 раз подумать» перед поездкой на ЧМ-2018 в Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз призвал украинцев не ехать на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

«И всё же я ещё раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди ещё много достойных футбольных праздников», — приводит его слова украинский портал «Футбол 24».

Климкин отметил, что якобы возможны провокации российских спецслужб и бытовые конфликты.

«Наши консулы будут работать очень плотно. Мы разработали план того, каким образом будем выезжать на места, где пройдут футбольные матчи. Откроем горячую линию — и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств», — подчеркнул украинский министр.

Ранее глава МИД Украины уже призывал украинцев отказаться от поездки на ЧМ-2018 в Россию.

В российском МИД посоветовали «не слушать всяких дураков».