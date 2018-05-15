Глава МИД Украины призвал украинцев отказаться от поездки на ЧМ-2018 в Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей страны не ехать на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России.

Об этом сообщается в Twitter МИД Украины.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводятся слова Климкина.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 14 мая 2018 г.

Ранее в Госпогранслужбе Украины также рекомендовали украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию.