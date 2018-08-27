«Вокруг Смолова много шумихи, надо взять паузу»: Черчесов прокомментировал новый состав сборной России

Перерыв в выступлениях за сборную России пойдёт на пользу Фёдору Смолову. Такое мнение высказал главный тренер команды Станислав Черчесов, объяснивший отсутствие форварда в обновлённом списке национального коллектива. Кроме того, наставник пояснил, из-за чего первый сбор после домашнего мундиаля пропустит вратарь Игорь Акинфеев, и рассказал, в каком качестве в команду может вернуться защитник Сергей Игнашевич.

Сборная России по футболу начинает подготовку к Лиге наций УЕФА. Тренировочный сбор начнётся 3 сентября в Новогорске. Затем команда отправится в турецкий Трабзон, где 7 сентября сыграет первый официальный матч после домашнего чемпионата мира. По решению тренерского штаба к работе с командой будут привлечены 25 игроков, большинство из которых не играли на мировом первенстве, но при этом входившие в расширенную заявку.

«Не обсуждали с Акинфеевым завершение карьеры в сборной»

— Состав сильно изменился по сравнению с ЧМ. На чём основывался ваш выбор?

— Чемпионат России стартовал, мы внимательно следим за тем, кто и как себя проявляет в РПЛ. Игры с командами Турции и Чехии уже скоро, и у нас просто нет времени для длительной подготовки — игроки нужны в хороших кондициях. Сейчас не тот случай, чтобы привлекать футболистов с прицелом на будущее и смотреть на их потенциал.

— Илья Кутепов не сыграл ни одного матча в РПЛ…

— Это дефицитная позиция, к тому же он игрок основного состава. Хотя согласен с вами: то, что он пропускал игры национального чемпионата, нас тоже не порадовало.

— Без сомнения, болельщиков и экспертов сильно удивило отсутствие Игоря Акинфеева и Фёдора Смолова. Почему им не нашлось места в составе сборной?

— С Игорем мы говорили пару недель назад, ему предстоит плановое обследование колена в Германии, так что он займётся здоровьем. Что касается Смолова, ему нужно время проявить себя в новом клубе. В последнее время вокруг Фёдора много шума, надо дать ему паузу, которая пойдёт на пользу и самому игроку, и нам. Вспомните, так же мы делали ранее и с Артёмом Дзюбой: не вызывали его, когда он только попал в тульский «Арсенал». К тому же нет смысла выдёргивать Смолова из «Локомотива», не будучи уверенными в том, что он получит в сборной возможность выходить с первых минут.

— А вы общались с ним после ЧМ?

— Нет, после окончания турнира мы не контактировали.

— А вообще часто разговариваете с футболистами?

— С Джикией общались сегодня, контактировал с Головиным, Акинфеевым. И я, и помощники стараемся быть на связи с игроками. Необходимо знать, как обстоят дела у них в клубах, в каком моральном и физическом состоянии находится каждый.

— После чемпионата мира Игорь Акинфеев намекал, что в скором времени болельщики узнают новости о его будущем в сборной. Намекал, что может вслед за Игнашевичем и Самедовым завершить карьеру. Вы знаете об этом?

— На данный момент ситуация такая, как я сказал вам ранее: Игорь занимается здоровьем, только по этой причине он пропустит нынешний сбор. Другие темы мы с ним не обсуждали.

— Вы вызвали Романа Нойштедтера, однако после исключения из окончательной заявки на ЧМ он очень резко высказался у себя в социальных сетях...

— Знаете, если бы он выложил флаг России и написал: «Слава богу, я не еду», — тогда у меня были бы поводы для размышлений. Перед ЧМ у Романа были эмоции, это нормально.

Предоставляем ему новый шанс. К тому же для него, игрока турецкого чемпионата, наш будущий соперник удобен. У него неплохие шансы сыграть именно с Турцией.

— Отсутствие Александра Ташаева основано на медицинских показаниях?

— Да, полузащитник травмирован, к нашему огромному сожалению. Если бы не было этого повреждения, уверен, он оказался бы в составе.

— Кстати, как вы отслеживаете состояние потенциальных кандидатов в вашу команду?

— Работает и наш медицинский штаб, и коллеги из клубов. У нас со всеми хороший контакт.

«У нас нет времени на длительную подготовку»

— УЕФА позиционирует Лигу наций как замену товарищеским матчам. А как к новому турниру относитесь вы?

— Мы расцениваем его как дополнительную возможность напрямую пробиться на Евро-2020.

— Ближайшие матчи сборная России проведёт вдали от Москвы: Ростов, Сочи, Калининград. Морально готовы к этому?

— В этом плане нам есть чем гордиться. В Ростове отличные условия, простые и добродушные болельщики, к тому же нам удобно добираться туда после первого матча из Трабзона. Всего час пути на самолёте. Что касается остальных матчей, пока есть вопросы по Сочи, там проблемы с полем.

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— Антон Заболотный не попал в состав сборной на ЧМ, а сейчас оказался в нём…

— В прошлом году Антон никак не мог найти себя в новой команде, сейчас он адаптировался, действует успешно и доказал, что может удачно играть в связке с Дзюбой. Но, понятное дело, вместе с первых минут они не выйдут.

— С тактикой на ближайшие игры определились?

— У нас две встречи с разными командами. С турками мы знакомы, чехов только предстоит узнать. Так что отталкиваемся и от соперника, и от себя. Повторюсь, у нас нет времени на длительную подготовку. Именно поэтому мы и остановились преимущественно на опытных ребятах. Времени мало, нужны готовые футболисты. Да, у Дениса Черышева не так много игрового времени, но он был в такой же ситуации и ранее. К тому же это только начало нового пути, и мы будем продолжать внимательно следить за успехами игроков в РПЛ.

— А болельщики будут внимательно следить за вами. Ощущаете, как изменилось отношение к команде после успешного ЧМ?

— Нет. Ведь и до большого турнира на нас обращали внимание. Футболисты готовы к этому, они знают, как вести себя в любых ситуациях.

— Ваш первый сбор на посту главного тренера сборной России два года назад тоже начинался с матча с командой Турции. Можете сравнить ожидания и эмоции?

— Они похожие. Мы и тогда вызывали игроков после Евро-2016, многие не были готовы.

Вот и сейчас большинство из тех, на кого мы рассчитываем, пока не набрали своих кондиций, и выдёргивать их из клубов нерационально. Это пойдёт во вред всем.

— Кстати, в тренерском штабе будут изменения?

— Нет, никаких потерь. Правда, сегодня мы переговорили с Сергеем Игнашевичем: он будет посещать наши тренировки, ему предложили возглавить сборную 2004 года, но пока он не готов. Однако у нас была договорённость, что на первый сбор после мирового первенства мы позовём его, скажем так, в новом качестве. Глупо не давать шанса игрокам проявлять себя после завершения карьеры. Он умный парень.