«Ухожу со спокойной душой»: голкипер ЦСКА Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. Футболист принял решение сосредоточиться на игре за клуб и уступить дорогу молодым коллегам. Бывший тренер национальной команды Фабио Капелло признался, что больше всего ценил взаимопонимание голкипера с партнёрами. Многолетний наставник Акинфеева Вячеслав Чанов отметил, что его подопечный переписал множество рекордов за время выступления, а экс-партнёр вратаря Руслан Нигматуллин считает, что преемнику Игоря будет трудно показать такую же стабильность в игре.

Вслед за Сергеем Игнашевичем, Юрием Жирковым и Александром Самедовым решение завершить карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира принял Игорь Акинфеев. Об этом он рассказал в специальном обращении, опубликованном на сайте московского ЦСКА.

«У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», — пояснил голкипер.

И хотя многие болельщики считают, что Акинфеев ещё мог принести пользу национальной команде, сам вратарь уверен, что принял решение в правильное время.

«Для меня было огромной честью выводить сборную России на поле во время домашнего чемпионата мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной команде», — отметил вратарь.

После домашнего мундиаля Акинфеев не вызывался в сборную, а его место в воротах занял вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунёв.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил отсутствие Игоря небольшими проблемами со здоровьем, а также необходимостью прохождения медицинского обследования. Слухи о том, что голкипер ЦСКА больше не будет выступать за сборную, наставник предпочёл не комментировать.

Для многих любителей футбола новость о завершении карьеры Акинфеева в сборной прозвучала как гром с ясного неба, однако сам голкипер признался, что для него это решение логично и справедливо.

«С каждым годом становится труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление. И сейчас я чётко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб. Ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами», — рассказал футболист.

Вратарь Игорь Акинфеев и главный тренер сборной России Станислав Черчесов

© Владимир Песня / РИА Новости

Дебют Акинфеева в национальной команде состоялся в апреле 2004 года в матче с Норвегией. На тот момент футболист ЦСКА побил сразу несколько рекордов, сначала став самым молодым игроком в истории сборной, а затем и самым молодым участником чемпионата Европы.

В составе национальной команды Акинфеев провёл 111 матчей, 33 из них он отстоял на ноль. Голкипер стал одним из четырёх футболистов сборной, добравшихся до полуфинала чемпионата Европы 2008 года и четвертьфинала домашнего мундиаля.

Во встрече 1/8 финала ЧМ с Испанией Акинфеев отразил 15 ударов, в том числе послематчевые пенальти в исполнении Коке и Яго Аспаса, и был признан лучшим игроком матча. В следующей игре с Хорватией за выход в полуфинал голкипер также несколько раз спас ворота и парировал «выстрел» Матео Ковачича в серии одиннадцатиметровых.

«За пост номер один можно быть спокойным»

Талантливого вратаря ценили абсолютно все болельщики, независимо от клубных предпочтений, а эксперты неоднократно ставили его в один ряд с величайшими стражами ворот за всю историю футбола. Многие спортсмены и специалисты выражают благодарность Акинфееву за вклад в успехи сборной России.

Так, бывший наставник команды Фабио Капелло, под руководством которого футболист выступал с 2012 по 2015 год, отметил спортивный талант своего подопечного.

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«Для меня Акинфеев — очень хороший голкипер. У него были проблемы с коленом. Ему было сложно тренироваться в полную силу. Игорь — отличный человек. Он здорово взаимодействовал с защитниками, что я особенно ценил», — приводит слова Капелло Sport24.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не удивился решению голкипера и посоветовал всем поклонникам уважать этот шаг.

«Стоит поблагодарить Игоря за прекрасное выступление. Тем, кто пойдёт по его стопам, сложно будет играть столь же стабильно в сборной. Но время идёт, моложе никто не становится. За пост номер один можно быть спокойным. Другие вратари способны справиться с его задачами. Это и Лунёв, и Гилерме, и Шунин. Не вижу никаких проблем. К тому же Акинфеев на мажорной ноте уходит, после прекрасного выступления на чемпионате мира», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Одним из тех, кто лучше всех знает Акинфеева, является его многолетний наставник Вячеслав Чанов, который работал с футболистом на заре его профессиональной карьеры. Он рассказал о том, что вратарь поднял планку на новый уровень.

«Если мы возьмём историю, то сейчас вратарские рекорды переписаны на имя Игоря. Поэтому есть Яшин, есть Акинфеев, есть Дасаев, Чанов. Поэтому считаю, что даже не надо говорить о том, сколько матчей сыграно, сколько из них — на ноль, рекорды есть вратарские, они все отслеживаются», — отметил специалист в разговоре с RT.