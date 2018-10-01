Акинфеев: даже не мечтал быть капитаном сборной России на домашнем ЧМ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, объявивший о завершении карьеры в сборной России, поделился впечатлениями от домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Он добавил, что выход в 1/4 финала стал для сборной России локальным успехом. По его словам, игроки национальной команды приложили все силы для достижения такого результата.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.