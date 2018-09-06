«Верим в тех, кого вызвали»: сборная России по футболу провела тренировку в Трабзоне перед матчем с Турцией

Сборная России по футболу прибыла в Трабзон и провела последнюю тренировку перед матчем с Турцией в рамках Лиги наций. После занятия главный тренер Станислав Черчесов и полузащитник Юрий Газинский пообещали приложить все усилия для того, чтобы национальная команда соответствовала уровню, показанному на недавнем чемпионате мира.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к дебютному матчу Лиги наций против команды Турции. Игра состоится 7 сентября в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». За день до матча подопечные Станислава Черчесова провели там последнюю тренировку.

Занятие прошло в условиях сильнейшей жары и духоты. Впрочем, такая погода для Турции не является чем-то необычным. Сам матч начнётся только в 21:45 по местному времени (совпадает с мск), и к тому времени температура воздуха опустится до нормальных показателей.

Интересно, что в этот же день во Франции экс-игрок ЦСКА Александр Головин приступил к работе с мячом. Он уже полностью оправился от травмы, которую получил сразу после перехода в «Монако». Но, само собой, речь об экстренном возвращении полузащитника в сборную не шла — он будет дальше восстанавливаться в расположении своего клуба.

После тренировки в Трабзоне состоялась пресс-конференция, на которой Станислав Черчесов отметил, что ему нравится играть с Турцией, так как эта сборная может доставить проблемы своим оппонентам.

«В выборе соперников от нас мало что зависит. Так решила жеребьёвка Лиги наций. До этого договорились федерации, провели товарищеские матчи. А вообще мы с удовольствием приезжаем в Турцию, рады здесь находиться. Думаю, будет полный стадион. Все игры, которые отсмотрели, впечатлили — Турция играет с большой самоотдачей. Будет непростой матч», — сказал тренер.

Наставник сборной также определил цели национальной команды на ближайшие матчи.

«Многое изменилось, и мы по ходу турнира смотрим, кто в каком состоянии. Так всегда бывает после крупных турниров, и не только у нас. Но ситуация так сложилась, жизнь диктует свои правила. И результат нам нужен, и команду мы строим», — объяснил Черчесов.

Также по теме «Дзюба встретил парой шуток»: как прошла очередная тренировка сборной России перед матчем с Турцией Сборная России по футболу провела очередную тренировку на базе в Новогорске в преддверии матча с Турцией в рамках Лиги наций. Все...

Главный тренер отметил, что сейчас у него было мало времени на подготовку сборной, однако она остаётся той же командой, какой была во время чемпионата.

«Отличий достаточно. Перед мундиалем мы готовились месяц, сейчас — несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Но мы верим в тех, кого вызвали. Плюс флаг тот же, гимн тот же. Надо соответствовать уровню, который мы показали на чемпионате мира», — отметил специалист.

Напоследок Черчесов рассказал, почему капитанская повязка была доверена Артёму Дзюбе.

«Это вытекало из логики. Игоря Акинфеева нет, Фёдора Смолова тоже. Александр Самедов взял паузу, Сергей Игнашевич больше не играет в сборной. А Артём — наш самый опытный футболист, он будет выводить на поле команду с повязкой. Он заслуживает быть капитаном», — уверен тренер.

Юрий Газинский в ходе пресс-конференции заверил болельщиков, что сборная будет поддерживать уровень, которого смогла достичь на домашнем чемпионате мира.

«Мы сами этого хотели. Подняли планку, теперь надо её удержать. Представляем сборную страны, все понимают, какая это ответственность. Так что будем играть на победу. Дзюба — наш лидер и на поле, и в раздевалке», — сказал полузащитник «Краснодара».

После матча с Турцией сборную России ждёт товарищеская встреча с Чехией в Ростове-на-Дону. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что запускает программу «Team Russia в городе!», в рамках которой будут организовываться развлекательные мероприятия в дни матчей.

«Опыт для нас первый, и очень надеемся, что он придётся по вкусу поклонникам национальной команды в различных городах России, ведь наша задача, чтобы коммуникация «Team Russia в городе!» стала синонимом большого праздничного события для местных жителей. Поэтому, со своей стороны, приглашаю всех на «Ростов Арену» и стадион «Нижний Новгород» пораньше — программа будет очень интересной и насыщенной. Особенно должно понравиться детям и их родителям», — сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.