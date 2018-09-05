«Дзюба встретил парой шуток»: как прошла очередная тренировка сборной России перед матчем с Турцией

Сборная России по футболу провела очередную тренировку на базе в Новогорске в преддверии матча с Турцией в рамках Лиги наций. Все игроки занимались в общей группе. Бывший капитан национальной команды Сергей Игнашевич, который после ЧМ-2018 завершил карьеру, поблагодарил тренерский штаб за возможность находиться рядом с командой. А вице-премьер России Ольга Голодец призвала сборную в ближайших матчах продемонстрировать «красивый и техничный» футбол.

«В стране появились люди, которые верят в сборную»

Очередной тренировочный день сборной России получился не слишком богатым на события. Пожалуй, главный итог занятия — все футболисты национальной команды занимались в общей группе, следовательно, повреждений игрокам пока удаётся избегать.

Между тем к игрокам сборной обратилась вице-премьер России Ольга Голодец.

«Нам очень хочется красивого и техничного футбола. Проявления самоотдачи. Накануне Лиги наций УЕФА я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона. После чемпионата мира по футболу в стране появились люди, которые верят в нашу сборную. Эти люди с вами связывают свои надежды», — приводит слова вице-премьера официальный сайт правительства России.

А после окончания тренировки с журналистами по сложившейся традиции пообщались два футболиста. На этот раз пресс-служба сборной отправила к представителям СМИ спортсменов, вызов которых стал для болельщиков большой неожиданностью. Например, 22-летний защитник «Рубина» Егор Сорокин до того не играл даже за юношеские сборные. Однако спортсмен признался, что уже привык к требованиям Станислава Черчесова, и сравнил эмоции от первого похода в школу с первым приездом в национальную команду.

«Ощущения разные, хотя сейчас уже не помню точно, что испытывал, когда пошёл в школу. А вызову я рад. Постепенно привыкаю к требованиям в сборной. Я же адекватный человек, голова не кружится, есть понимание, что нужно много работать. Как принял в сборной Артём Дзюба? Лишь парой шуток. Сергей Игнашевич общается с защитниками, подсказал мне пару упражнений в тренажёрном зале. Плюс на тренировках обращает внимание на детали», — отметил Сорокин.

К слову, сам Игнашевич, который летом завершил спортивную карьеру, поблагодарил тренерский штаб за возможность присутствовать на тренировках.

«Большое спасибо Станиславу Черчесову и всему тренерскому штабу сборной России за тёплый приём и бесценный опыт, который я получил в эти дни сборов! Спасибо всем ребятам за поддержку и профессионализм, а в особенности Артёму Дзюбе и Лёше Ионову. Удачи всем нам в Турции!» — написал Игнашевич в Instagram.

«Акинфеев уехал на плановое обследование, с ним всё нормально»

Вторым футболистом, пообщавшимся со СМИ, стал вратарь «Динамо» Антон Шунин, получивший вызов в сборную впервые за несколько лет. Во многом это стало возможно благодаря отсутствию Игоря Акинфеева.

«Нельзя сказать, что мы потеряли Игоря. Все знают, что Акинфеев уехал на плановое обследование, с ним всё нормально. В команде тоже всё замечательно, с ребятами общаюсь прекрасно. Безусловно, атмосфера в команде изменилась, но меня давно в ней не было. Остаётся добавить, что любой профессиональный футболист мечтает защищать цвета сборной своей страны, и я не исключение», — подчеркнул Шунин.

Также вратарь ответил на вопрос, разбирали ли футболисты российской национальной команды игру сборной Турции, и отметил атмосферу на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, где состоится матч.

«У нас была частичная теория, какие-то вещи мы разобрали. В Турции также займёмся теорией и будем полностью готовы к игре с турками. Знаю, что стадион вмещает около 40 тыс. болельщиков. Уверен, во время игры будет отличная атмосфера, которая не помешает и нам выступить достойно. Всегда приятно, когда приходят болельщики и гонят команду вперёд», — поведал Шунин.

Наконец, голкипер раскрыл секрет, кому принадлежала идея поздравить Черчесова с днём рождения при помощи накладных усов.

«Наш капитан Дзюба объявил, что всем ребятам нужно зайти в отдельную комнату. Увидели там усы, футболки, надели их и поздравили. Я считаю, что это прекрасная акция, дружелюбная. Очень хорошее поздравление получилось. Вы же видели эмоции всех ребят», — рассказал Шунин.

«Понимал, что на чемпионат мира попасть будет сложно»

Пожалуй, наибольшее удивление у болельщиков вызвало решение Черчесова не вызывать в сборную Фёдора Чалова. Нападающий ЦСКА блестяще начал сезон и после хет-трика в матче с «Уралом» вырвался в лидеры гонки бомбардиров РПЛ с пятью мячами. Тем более перед началом чемпионата мира 20-летний футболист прошёл сбор с национальной командой.

Также по теме Лучший бомбардир, самый эффективный вратарь и «джокер» «Краснодара»: главные молодые открытия нового сезона РПЛ В новом сезоне РПЛ ярко проявили себя сразу несколько молодых российских футболистов. Например, в центральном матче шестого тура между...

Впрочем, Черчесов уже объяснил, что Чалов, как и вратарь «Спартака» Александр Максименко, в ближайшее время понадобится «молодёжке», которая 11 сентября проведёт важнейший матч отборочного этапа чемпионата Европы с Сербией.

Сам Чалов в преддверии игры пообщался с болельщиками в прямом эфире в официальной группе сборной России во «ВКонтакте». В частности, Фёдор вспомнил свой первый вызов в национальную команду.

«Не ожидал, что меня вызовут перед чемпионатом мира. Был этому очень рад. Я сделал всё, что было в моих силах, но понимал, что на сам мундиаль попасть будет сложно. Тем не менее для меня тот сбор стал хорошим опытом. Хочется оказаться в основной команде в ближайшем будущем. Потом на чемпионате мира в качестве болельщика ходил на матч Россия — Испания — это было что-то! Отбитый Акинфеевым пенальти в ЦСКА обсуждали, причём на тренировке потом он ещё раз совершил сейв ногой. Так что это теперь фирменный приём Игоря», — признался футболист.

Нападающий также рассказал, что регулярно общается с бывшим партнёром по команде Александром Головиным, который летом перешёл в «Монако».

«Общаюсь с Головиным, даже перед этим интервью списывались. Он рассказывал, как идёт восстановление. Всё хорошо. Думаю, скоро он будет тренироваться в общей группе. Потихоньку осваивается, очень хочет сыграть за команду. Не может дождаться, когда нога придёт в норму и можно будет дебютировать в составе «Монако», — добавил Чалов.

Помимо этого форвард признался, что очень ждёт дерби со «Спартаком», которое состоится 23 сентября.

«Дерби ЦСКА — «Спартак» — это с детства. Думаю, ни один тренер не настраивает своих футболистов на эту игру, потому что все всё и так понимают. Недонастроя в дерби вы не увидите даже в матчах детских команд. Я однажды забил «Спартаку» пять мячей. После матчей с ребятами из «Спартака» переписываемся, радуемся друг за друга. Саша Максименко молодец, стал первым номером команды. Николай Рассказов и Александр Ломовицкий тоже регулярно выходят на поле. Приятно видеть, как в основу «Спартака» пробиваются ребята, против которых ты играл всё детство», — подытожил Чалов.