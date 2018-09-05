Голодец обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Турцией

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Вице-премьер России Ольга Голодец пожелала удачи футболистам национальной команды на сборе в Новогорске.
Голодец обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Турцией
  • РИА Новости

«Нам очень хочется красивого и техничного футбола. Проявления самоотдачи. Накануне Лиги наций УЕФА я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона», — приводит слова вице-премьера официальный сайт правительства России.

Она также заявила, что заслугой игроков является увеличение числа желающих заниматься футболом.

«После чемпионата мира по футболу в стране появились люди, которые верят в нашу сборную. Эти люди с вами связывают свои надежды. Сейчас у нас открываются детские спортивные школы», — добавила Голодец. 

Национальная команда собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее главный тренер сборной Турции по футболу заявил о важности матча с Россией.

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