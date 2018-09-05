Главный тренер сборной Турции по футболу заявил о важности матча с Россией

Главный тренер сборной Турции по футболу, экс-наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу в беседе с ФАН заявил о важности матча с Россией в рамках Лиги наций.

«Матч со сборной России для нас очень важен. Мы начали строительство новой, молодой команды. Вы могли это увидеть в матче с Россией, который был в июне. Мы привлекаем молодых игроков, которым хотим дать международный опыт, вывести их на новый уровень», — отметил он.

По его словам, Лига наций — новый турнир, и команде хочется хорошо стартовать.

Как полагает Луческу, игра имеет большое значение и для сборной России, которая очень хорошо провела чемпионат мира.

«Для них первый официальный матч после турнира тоже очень важен, им нужно продолжать показывать хорошие результаты», — пояснил тренер.

Ранее сообщалось, что арбитр Артур Диас из Португалии назначен на матч Лиги наций по футболу между сборными Турции и России.