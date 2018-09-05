Арбитр Диас из Португалии назначен на матч Лиги наций по футболу Турция — Россия

Арбитр Артур Диас из Португалии назначен на матч Лиги наций по футболу между сборными Турции и России.

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Линейными помощниками будут Руй Таварес и Пауло Соарес, дополнительными ассистентами за воротами назначены Тиагу Мартинс и Жоау Пиньейру. Резервным арбитром станет Бруну Родригес, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Все судьи представляют Португалию. Стартовый матч Лиги наций Турция — Россия пройдёт в Трабзоне 7 сентября. Ранее нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный заявил, что не знает формата Лиги наций УЕФА, в которой национальной команде предстоит встретиться с Турцией 7 сентября.