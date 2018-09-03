Футболист сборной России по футболу Заболотный признался, что не в курсе формата Лиги наций

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный заявил, что не осведомлён в формате Лиги наций УЕФА, в которой национальной команде предстоит сыграть уже 7 сентября с Турцией.

«Если честно, не в курсе формата Лиги наций. Полностью поддерживаю слова тренера, что нужно побеждать в каждом матче. Будем этим заниматься. На матч с Турцией отличный настрой — готовы выиграть. Думаю, мы покажем отличный футбол», — цитирует форварда «Чемпионат».

Он также прокомментировал свой вызов в национальную команду.

«Такого точно невозможно ждать. Нужно работать, а тренер решит, достоин ты вызова или нет. Нахожусь в хорошем состоянии. Я, наверное, из сборников играл меньше всех», — добавил Заболотный.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций.