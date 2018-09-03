Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от первого матча Лиги наций с национальной командой Турции, который состоится 7 сентября.

«Много различий по сравнению с последним матчем с Турцией. Тогда был подготовительный период — это раз. Обратите внимание на составы команд — это два. Ну и третье различие: сейчас начинается официальный турнир, за который начисляются очки. Играть будут те футболисты, которые чувствуют себя гармонично», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также сказал, что сборной России необходимо выходить в группу выше.

«Есть турнир, сегодня мы в нём во второй лиге. Я это так называю. Надо выходить в первую. Скажу банальность, но настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов сообщил, что капитаном сборной России по футболу в матчах с Турцией и Чехией будет Дзюба.