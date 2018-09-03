Черчесов сообщил, что капитаном сборной России по футболу в матчах с Турцией и Чехией будет Дзюба

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном сборной России по футболу в матчах с Турцией и Чехией.
Черчесов сообщил, что капитаном сборной России по футболу в матчах с Турцией и Чехией будет Дзюба
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Об этом сообщил наставник национальной команды Станислав Черчесов.

«Сегодня мы с ним говорили на эту тему, он готов на этом сборе нести эту ношу. Всё идёт своим чередом», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что основным голкипером станет одноклубник Дзюбы Андрей Лунёв.

До этого сообщалось, что сборы пропустит капитан и основной вратарь сборной Игорь Акинфеев.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее футболисты сборной России поздравили Черчесова с юбилеем, надев накладные усы.

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