Футболисты сборной России поздравили Черчесова с юбилеем, надев накладные усы

Игроки сборной России по футболу решили оригинально поздравить главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с прошедшим днём рождения.

Как сообщает «Матч ТВ», футболисты вышли на первую тренировку сборной после чемпионата мира в России в накладных усах и футболках с изображением Черчесова. Они поздравили специалиста с прошедшим днём рождения, вручили подарок и поаплодировали ему.

2 сентября наставнику российской команды исполнилось 55 лет.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

До этого сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили Черчесова с юбилеем.

Ранее сообщалось, что гол Черышева вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего в 2018 году по версии ФИФА.