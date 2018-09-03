Футболисты сборной России поздравили Черчесова с юбилеем, надев накладные усы
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Как сообщает «Матч ТВ», футболисты вышли на первую тренировку сборной после чемпионата мира в России в накладных усах и футболках с изображением Черчесова. Они поздравили специалиста с прошедшим днём рождения, вручили подарок и поаплодировали ему.
2 сентября наставнику российской команды исполнилось 55 лет.
Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.
До этого сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили Черчесова с юбилеем.
Ранее сообщалось, что гол Черышева вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего в 2018 году по версии ФИФА.