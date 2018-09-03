Гол Черышева вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего в 2018 году по версии ФИФА
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В шорт-лист номинантов попал гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против национальной команды Хорватии.
В список претендентов на престижную премию также попали голы Гарета Бэйла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикардо Куарежмы и Мохамеда Салаха.
Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.
Ранее стали известны номинанты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА.