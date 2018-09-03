Сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили Черчесова с юбилеем

Сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с юбилеем.

Как сообщает пресс-служба команды, в качестве подарка Черчесову в честь праздника был испечён торт.

Праздничный торт от сотрудников Новогорска для наставника @TeamRussia Станислава Черчесова 🎂 pic.twitter.com/Ssvr3ZIlCx — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

2 августа Черчесову исполнилось 55 лет.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций против Турции, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Черчесов заявил, что не совершал ошибок на ЧМ-2018.