Сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили Черчесова с юбилеем

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Сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с юбилеем.
Сотрудники базы сборной России по футболу в Новогорске поздравили Черчесова с юбилеем
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, в качестве подарка Черчесову в честь праздника был испечён торт.

2 августа Черчесову исполнилось 55 лет.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций против Турции, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Черчесов заявил, что не совершал ошибок на ЧМ-2018.

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